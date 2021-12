Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch zur Tageszeit.

Lippe (ots)

Am Dienstag (7. Dezember 2021) hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Finkenweg auf, um in das Gebäude zu gelangen. Zwischen 9:30 Uhr und 17:30 Uhr durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

