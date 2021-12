Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Weiterer Einbruch im Hegelweg gemeldet - Hinweise erbeten.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von einem Einbruch, der sich am Samstag (4. Dezember 2021) in der Hegelstraße ereignet hatte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5090946 Nunmehr meldete sich ein weiterer Hauseigentümer aus der Straße, bei dem am Samstag, in der Zeit zwischen ca. 16 Uhr und 19:30 Uhr, eingebrochen wurde. Wie die Täter in diesem Fall in das Einfamilienhaus gelangen konnten, steht nicht abschließend fest. Sie stahlen jedoch Schmuck, eine Taschenuhr sowie eine Digitalkamera. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

