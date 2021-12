Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall auf Kundenparkplatz.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (8. Dezember 2021) beschädigte eine 86-jährige Frau beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Versorger-Marktes am Mohnweg einen Unterstand für Einkaufswagen. Dabei wurde gegen 17 Uhr eine Glasscheibe zerstört. Eine andere Kundin des Marktes bat die Frau ihren Wagen abzustellen und den Schaden zu regulieren. Daraufhin gab die 86-Jährige Gas, fuhr einige hundert Meter über den Parkplatz und prallte in eine angrenzende Böschung. Die Frau blieb unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die 86-Jährige gab an, dass die Bremse des Autos nicht funktioniert habe. Der Wagen wurde sichergestellt, um ihn technisch untersuchen zu lassen. Da die Frau auch Medikamente eingenommen hatte, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein musste die Frau bei den Beamten abgeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell