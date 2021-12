Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trickbetrüger stiehlt Geld aus Portemonnaie.

Lippe (ots)

Unter dem Vorwand Geld für einen Parkautomaten gewechselt zu bekommen, erbeutete ein Trickbetrüger am Mittwoch (8. Dezember 2021) etwa 400 Euro Bargeld von einem 86-jährigen Mann aus Schieder-Schwalenberg. Der Senior befand sich gegen 13 Uhr auf dem Gehweg vor dem "Medicum" in der Röntgenstraße, als ihn der Unbekannte ansprach. Während der 86-Jährige seine Geldbörse öffnete, um das Geld zu wechseln, griff der Täter in das Portemonnaie des Seniors und verschwand mit seiner Beute. Der Trickdieb ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, von kräftiger Statur und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Möglicherweise ist der Mann mit seiner Masche auch an anderen Orten aufgetreten. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

