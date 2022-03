POL-HA: Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht - U-Haftbefehl gegen 44-jährigen Mann erlassen

Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstagabend (08.03.2022) ereigneten sich in der Innenstadt erneut zwei Raubstraftaten, in deren Folge drei tatverdächtige Jugendliche gestellt werden konnten. Gegen 19.20 Uhr war ein 18-jähriger Hagener zu Fuß am Kreisverkehr in der Badstraße unterwegs. Dort sprach ihn zunächst ein Jugendlicher an, der ihn nach dem Weg zur "Kaufmannschule ...

mehr