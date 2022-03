Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Per europäischem Haftbefehl gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (08.03.2022) in der Innenstadt einen Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 22.30 Uhr hielten die Beamten den 54-Jährigen in der Hugo-Preuß-Straße an. Während der Verkehrskontrolle führten sie einen Drogentest bei dem in Hagen wohnhaften Mann durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis an. Bei der Überprüfung der Personalien des 54-Jährigen fanden die Beamten außerdem heraus, dass er per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss leiteten sie außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (sen)

