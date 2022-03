Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich am Dienstagnachmittag (08.03.2022) in Haspe zwei Personen leicht. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem BMW über die Berliner Straße in Richtung Gevelsberg. Der Hagener befuhr den linken der zwei Fahrstreifen und wollte den rechts fahrenden VW eines 30-jährigen Hageners überholen. Als der BMW-Fahrer nach dem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem VW. Dieser geriet dabei gegen den Bordstein. Der 30-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

