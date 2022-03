Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Raubdelikte in der Innenstadt - Drei tatverdächtige Jugendliche gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (08.03.2022) ereigneten sich in der Innenstadt erneut zwei Raubstraftaten, in deren Folge drei tatverdächtige Jugendliche gestellt werden konnten. Gegen 19.20 Uhr war ein 18-jähriger Hagener zu Fuß am Kreisverkehr in der Badstraße unterwegs. Dort sprach ihn zunächst ein Jugendlicher an, der ihn nach dem Weg zur "Kaufmannschule 1" fragte. Als der Hagener anschließend mit dem Unbekannten durch den Volmepark ging, bemerkte er zwei weitere Jugendliche vor ihnen. Diese rief der erste Täter daraufhin zu sich. Alle drei Personen stellten sich um den 18-Jährigen herum und forderten ihn dazu auf, seine Taschen zu zeigen und ihnen sein Geld zu geben. Andernfalls werde man ihn schlagen. Einer der Unbekannten durchsuchte den Hagener kurz darauf, nahm hochwertige Kopfhörer aus seiner Jackentasche und übergab diese an den ersten Täter. Dann gingen die Jugendlichen weg. Der 18-Jährige konnte den Polizeibeamten gegenüber eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben.

Am selben Abend, gegen 20.30 Uhr, ging ein 15-jähriger Hagener, gemeinsam mit zwei Bekannten durch den Volkspark. Dort wurden sie von etwa sechs Personen angesprochen. Diese wollten wissen, ob sie Bargeld bei sich hätten. Einer aus der Gruppe ging daraufhin auf den 15-Jährigen zu und durchsuchte seine Kleidung. Dabei fand er Bargeld und ebenfalls hochwertige Kopfhörer. Er nahm beides an sich und drohte dem Hagener damit, ihn zu schlagen, sollte er irgendwo seinen Namen erwähnen. Dann ging die Gruppe um den Täter weg. Kurz darauf erkannte der 15-Jährige drei der Täter an der Bushaltestelle Volkspark wieder und rief die Polizei hinzu. Die Beamten stellten die männlichen Jugendlichen (15, 15 und 14 Jahre alt) und durchsuchten sie nach möglicher Tatbeute. Hierbei fanden die Beamten bei jedem der Tatverdächtigen hochwertige Kopfhörer und beschlagnahmten diese. Sie übergaben die Jugendlichen im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes gegen sie ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird auch geprüft, ob die Tatverdächtigen gegebenenfalls mit vorausgegangenen Raubdelikten in Verbindung gebracht werden können. (sen)

