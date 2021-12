Polizei Dortmund

POL-DO: Glasklirren und Gepolter lässt Zeugin hellhörig werden - Festnahme eines Wohnungseinbrechers

Dortmund (ots)

Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in den gestrigen Abendstunden (14. Dezember) in Dortmund-Aplerbeck einen Wohnungseinbrecher festgenommen. Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Es war gegen 17.15 Uhr als eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Ruinenstraße ein lautes Gepolter hörte. Beim Heraustreten auf ihren Balkon vernahm sie das Geräusch klirrenden Glases. Bei einem Blick nach unten bemerkte sie auf dem Nachbarbalkon eine Person, die offensichtlich erschrak und in die Wohnung rannte. Die alarmierten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher noch an der Hauseingangstür in Empfang.

In dem Rucksack des 39-Jährigen fanden die Beamten neben einem Schraubendreher und einem Klapp- sowie Springmesser auch vermeintliches Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Tatverdächtige so die Ruhe weg, dass er aus der Wohnung, in die er einstieg einen Schlüssel entwendete. Mit diesem verschaffte er sich Zugang zu einer weiteren Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und nahm ein Portemonnaie und Handy an sich. Die Einsatzkräfte händigten sowohl das Diebesgut als auch die Wohnungsschlüssel an den glücklichen Mieter wieder aus.

Das Beweismaterial stellten die Beamten sicher. Neben dem Verdacht des Einbruchsdiebstahls fertigten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da es sich bei den aufgefundenen Messern um verbotene Gegenstände im Sinne des Waffengesetztes handelt.

Der 39-Jährige soll nach seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dank der Zeugin fand dieser Einbruch ein versöhnliches Ende. Um in der dunklen Jahreszeit aber selbst für Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu sorgen, möchten wir Sie gerne auf das Angebot unserer Experten des Kommissariats für Kriminalprävention/Opferschutz hinweisen.

Hinreichende Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de

Abschließend ein paar Präventionstipps der Polizei Dortmund zu diesem Schwerpunktthema:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm.

- Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster).

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können. Einbrecher kennen und finden fast jedes Versteck.

- Sichern Sie Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, da Einbrecher manchmal wahre Kletterkünstler sind. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

- Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

- Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

- Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

- Werden Sie ein aufmerksamer Nachbar und haben Sie ein Auge auf Häuser und Wohnungen in Ihrer Umgebung! Ein wachsamer Nachbar ist Gold wert.

- Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen immer die Polizei unter 110 an.

