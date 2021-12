Polizei Dortmund

POL-DO: Haus des Haftbefehls

Dortmund (ots)

Staffel 1: Polizisten nehmen in der letzten Woche einen 40-Jährigen in einem Haus in Dortmund-Nette fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Einbruchsdiebstahl vor.

Staffel 2: Ein paar Tage später hören aufmerksame Nachbarn Geräusche aus der Wohnung des verurteilten Einbrechers. Wir erinnern uns an die Festnahme aus Staffel 1. Die Wohnung müsste eigentlich leer sein. War sie aber nicht. Die Beamten trafen auf einen 45-jährigen Mann. Dieser hatte ebenfalls einen Haftbefehl offen, wegen Erschleichen von Leistungen.

Bonusfolge: In der Wohnung hielt sich ein weiterer Mann auf. Der 28-Jährige, man ahnt es schon aufgrund der vorhersehbaren Handlung, hatte einen Haftbefehl offen. Und zwar wegen mehrfachen Diebstahls.

Serienfinale: Alle drei verbüßen jetzt ihre Freiheitsstrafen hinter schwedischen Gardinen.

Staffel 3?

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell