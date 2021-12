Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl und schwere Brandstiftung in Lünen - Festnahme und Vorführung eines Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1362

Am Montagabend (13. Dezember) ist es in Lünen zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest, der noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Um 23.50 Uhr meldeten Zeugen einen Raub an der Marktstraße. Tatort: eine Kneipe. Laut ersten Angaben betrat der Mann gegen 22.30 Uhr als Gast die Lokalität. Er trank Bier, verbrachte Zeit an den Spielautomaten und ging ein und aus.

Knapp 75 Minuten später schnappte sich der mutmaßliche Räuber die Geldkassette mit den Tageseinnahmen und flüchtete Richtung Ausgang. Eine 52-jährige Mitarbeiterin stellte sich ihm in den Weg. Der Verdächtige schlug ihr mit der Kassette in das Gesicht. Die Frau geriet daraufhin ins Wanken und stieß gegen die Tür.

Zeugen versuchten noch dem Mann zu folgen. Beim Verlassen stellten sie jedoch eine brennende Mülltonne im Eingangsbereich fest und ließen von der Verfolgung ab. Der Brand hatte offenbar schon auf die Hausfassade übergegriffen.

Während ein Rettungswagen die verletzte Mitarbeiterin versorgte, löschte die Feuerwehr das Feuer.

Aufgrund einer sehr guten Personenbeschreibung und ergänzenden Ermittlungsansätzen nahmen Einsatzkräfte einen 23-Jährigen aus Lünen gegen 1.25 Uhr an seiner Wohnanschrift fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag - eine Summe, die mit den Tageseinnahmen übereinstimmte.

Die Polizisten brachten den scheinbar alkoholisierten Lüner ins Polizeigewahrsam. Von dort soll er noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tatvorwurf lautet: räuberischer Diebstahl und Verdacht schwere Brandstiftung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell