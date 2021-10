Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Junge Fahrerin im Auto eingeklemmt

Brühl (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich eine 21-Jährige schwer.

Die Unfallfahrerin war am Samstagmorgen (30.10.2021) gegen 05:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bonnstraße in Brühl-Schwadorf unterwegs. Sie fuhr in Richtung Walberberger Straße und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Straßennamensschild. Letztendlich kollidierte sie frontal mit einem Baum im angrenzenden Grünstreifen. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und die ebenfalls eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten sie aus ihrem Auto befreien. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen die schwer verletzte 21-Jährige in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme musste die Bonnstraße kurzzeitig gesperrt werden und zur Unterstützung wurde das Verkehrsunfallteam der Polizei Köln hinzugezogen. Das stark beschädigte Auto der Unfallfahrerin transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (ua)

