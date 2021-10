Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211029-3: Parkende Autos im Visier unbekannter Täter

Wesseling (ots)

Die Täter schlugen die Seiten- oder Heckscheiben der Autos ein und entwendeten in zwei Fällen aufgefundene Gegenstände aus dem Innenraum.

Der Polizei im Rhein-Erft-Kreis liegen acht Anzeigen vor, in denen Sachbeschädigungen beschrieben werden. In der Zeit zwischen Mittwoch (27. Oktober) 14 Uhr und Donnerstagmorgen (28. Oktober) 6 Uhr schlugen Unbekannte in Wesseling die Seitenscheiben von acht geparkten Autos ein. In einem Fall schlugen sie die Heckscheibe ein, in zwei Fällen stahlen die Täter geringwertige Sachen aus den Fahrzeuginnenräumen. Die Tatort liegen in den Straßen Hubertusstraße (3), Jahnstraße (1), Mühlenstraße (3) sowie "Im Blauen Garn" (1).

Da die Tatausführung mit Lärm verbunden war, hoffen die Ermittler auf den einen oder anderen Zeugen, der sachdienliche Angaben machen kann. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl ist telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (bm)

