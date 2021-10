Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211029-4: Sicherheitsmesse 2021 bietet Livestream an

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nicht verpassen! Beratungen zum Einbruchschutz und zur Datensicherheit als Livestream am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr.

Vorträge unserer Beraterinnen und Berater zum Thema Einbruchschutz und Cybercrime können Sie am Sonntag, 31. Oktober 2021 in einem Livestream von 11 bis 13 Uhr verfolgen. Bei der Sicherheitsmesse 2021, die in diesem Jahr Online durch den Rhein-Erft-Kreis ausgerichtet wird, stehen in diesem Jahr besonders der Einbruchschutz und die Datensicherheit im Fokus. Den Livestream können Sie über folgende Seite abrufen: www.rhein-erft-kreis.de/sicherheitsmesse. (bm)

