Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe in Altenhagen festgenommen - Haftbefehl beantragt

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte stellten am Mittwochnachmittag (09.03.2022) in Altenhagen zwei flüchtende Ladendiebe und nahmen sie vorläufig fest. Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Supermarktes in der Zollstraße beobachtete, gegen 16.20 Uhr, einen 25-jährigen Mann in dem Geschäft. Dieser lief auffällig langsam mit einer leeren Plastiktüte in der Hand im Verkaufsraum umher. Gleichzeitig fiel dem Mitarbeiter ein 22-jähriger Mann auf, der sich vor der Eingangstür des Geschäftes aufhielt und immer wieder in die Filiale hineinschaute. Plötzlich öffnete er von außen die automatische Eingangstür und nahm einen Plastikbeutel entgegen, den der 25-Jährige ihm aus dem Verkaufsraum unter der Schranke mit dem Warensicherungssystem her schob. Dann flüchteten beide Männer mit jeweils einer Plastiktüte aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter lief ihnen, zusammen mit einem weiteren Kollegen hinterher. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter der Motorradstaffel erkannte die Situation und stellte den 22-jährigen Ladendieb in der Altenhagener Straße. An der Einmündung Zollstraße / Fehrbelliner Straße hielten weitere Polizisten den 25-jährigen Mann fest. In den Plastiktüten fanden die Beamten originalverpackte Laptops aus der Filiale des Supermarktes. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten die beiden Täter vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Heute (10.03.2022) beantragte die Hagener Staatsanwaltschaft im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens Haftbefehle gegen sie. Die Männer werden im nächsten Schritt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell