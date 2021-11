Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Bochum-Leithe

Bochum (ots)

Um 02:15 Uhr erreichte am Mittwochmorgen die Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein Notruf, der von einem verrauchten Treppenraum in einem Wohnhaus an der Lohrheidestraße berichtete. Sofort wurden die Feuerwachen in Wattenscheid und in der Innenstadt mit ihren Löschzügen alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, wurde auch tatsächlich eine leichte Verrauchung des Treppenraums und auch starker Brandgeruch im Gebäude festgestellt. Die Lage des Brandherdes war mit der Waschküche im Keller schnell ausgemacht. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle Hausbewohner in ihren Wohnungen. Da sich aber auch alle Bewohner ruhig und gelassen an den Fenstern oder auf den Balkonen befanden, entschied sich die Einsatzleitung dazu, sie auch dort zu belassen und von außen zu betreuen. Währenddessen konnte ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr den Brandherd schnell in der Waschküche erreichen und ablöschen. Parallel dazu überwachte ein weiterer Atemschutztrupp den Treppenraum, um sofort hätte eingreifen können, sofern sich doch Hausbewohner noch zum Verlassen des Gebäudes entschlossen hätten. Nachdem der Brand gelöscht und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit war, begingen die Kräfte des Rettungsdienstes alle Wohnungen und untersuchten die Hausbewohner. Zu einem Kind und seinem Vater wurde der eingesetzte Notarzt mit hinzu gezogen. Letztendlich aber konnten alle Hausbewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Am Einsatz waren insgesamt 47 Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie die Löscheinheit Wattenscheid-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Der Einsatz war um 04:15 Uhr beendet. Es soll am Ende nicht unerwähnt bleiben, dass alle Hausbewohner mit ihrem besonnenen Verhalten dazu beigetragen haben, dass der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ohne jegliche Komplikationen durchgeführt werden konnte. Einen herzlichen Dank hierfür!

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell