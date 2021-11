Feuerwehr Bochum

FW-BO: Arbeitsunfall im Gelände am Campus der Ruhr Universität

Bochum (ots)

Um 09:08 Uhr am heutigen Mittwoch wurde der Rettungsdienst zu einem Einsatz nach einem Arbeitsunfall gerufen. Bei Rodungsarbeiten in der Peripherie des Unicampus war ein Arbeiter einen Abhang hinunter gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erkannten sofort, dass sich die schonende Rettung des Patienten aus dem Gelände als schwierig erweisen würde und forderten Einheiten zur technischen Rettung der Feuerwehr nach. Mit einer leinengesicherten Korbtrage konnte der Patient dann gerettet werden. Anschließend erfolgte der Transport in Begleitung eines Notarztes in eine Bochumer Klinik. Bei dem Einsatz, der um 10:15 Uhr beendet war, waren 12 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell