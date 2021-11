Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Lagerhalle in Bochum Wattenscheid - 2. Folgemeldung

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum ist weiterhin in Bochum Wattenscheid im Einsatz. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle.

Derzeitig sind noch zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, die mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sind. Gegen frühen Vormittag wird ein Abbruchunternehmen eintreffen, um eingestützte Bauteile der Lagerhalle aus dem Weg zu räumen und darunter befindliche Glutnester freizulegen. Die Nachlöscharbeiten werden vermutlich noch den gesamten Tag in Anspruch nehmen.

Die in der Nacht ausgelöste NINA-Warnung, bezüglich der entstandenen Rauchwolke, ist mittlerweile mit einer Entwarnung zurückgenommen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Bochum hat für Ermittlungen den Dienst aufgenommen.

