FW-BO: Vier Schwerverletzte, Auto fährt in die Tankstelle auf der A 40

Am heutigen Sonntag kam es auf der BAB 40 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwerverletzt wurden. Gegen 04:58 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Unfall an der Tankstelle meldete. Aus noch unklaren Gründen prallte ein PKW auf dem Gelände der Tankstelle in eine Zapfsäule und blieb dort stehen. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten drei Personen das Fahrzeug bereits verlassen. Der vierte Schwerverletzte wurde patientenorientiert aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzten wurden durch vier Notärzte vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser der Maximalversorgung transportiert. Der leitende Notarzt der Feuerwehr Bochum unterstützte den Einsatz vor Ort. Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und bereitete vorsorglich einen Schaumlöschangriff vor. Um 06:15 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Bochum wurde unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Mitte sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Herne und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Gelsenkirchen. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

