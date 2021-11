Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Stiepel

Bochum (ots)

Am heutigen Abend gegen 20:40 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zum Brand einer Küchenzeile in der Straße Roggenkamp in Bochum-Stiepel alarmiert. Sofort rückten Einheiten der Innenstadtwache, der Hauptfeuerwache in BO-Werne, der Freiwilligen Feuerwehr Stiepel sowie Höntrop und Eppendorf aus. Beim Eintreffen der ersten Einheiten konnte eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss festgestellt werden. In der Küche war ein Topf mit Fett in Brand geraten und hatte bereits auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Der Brand selbst, war durch das beherzte Vorgehen der 16 Jährigen Tochter der Hausinhaber mittels Feuerlöscher bereits gelöscht. Die Feuerwehr konnte nach dem das Haus gelüftet wurde die Einsatzstelle den Bewohnern übergeben. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell