FW-BO: Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Bochum-Laer aus.

Bochum (ots)

Zu einem Brandeinsatz ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr an die Suntumer Straße in Bochum-Laer gerufen worden. Dort wurde eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Passanten wurden durch die Hilfeschreie der Bewohnerin auf diese Situation aufmerksam und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die ersten Einsatzkräfte stellten dann vor Ort fest, dass angebranntes Essen auf dem Küchenherd für die Rauchentwicklung ursächlich war. Die Bewohnerin sowie ihre beiden Kinder hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits nach draußen in Sicherheit gebracht. Im Vorfeld hatte die Wohnungseigentümerin den Küchenherd noch abschalten können. Durch die Feuerwehr wurde mithilfe eines Hochleistungslüfters die Wohnung vom Brandrauch befreit und die Bewohnerin und ihre beiden Kinder vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Da ein Transport in ein Krankenhaus nicht erforderlich war, konnten diese wieder in ihre Wohnung zurück. Nach gut 30 Minuten konnten die 29 Einsatzkräfte den Einsatz beenden und ihren Standort wieder anfahren.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell