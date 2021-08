Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen Kind auf Fahrrad und Fußgängerin nahe Bahnhof Wilhelmshöhe gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in der Wilhelmshöher Allee nahe des ICE-Bahnhofs ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie die beteiligte 53-jährige Fußgängerin aus Kassel bei der Polizei schilderte, war sie an diesem Tag gegen 17:20 Uhr vom Willy-Brandt-Platz kommend auf dem Gehweg in Richtung Grüner Waldweg unterwegs und trug dabei eine schwere Tasche mit Einkäufen. Plötzlich seien von hinten mit hoher Geschwindigkeit zwei Jungen auf Fahrrädern gekommen, die sie auf dem Gehweg rechts überholten. Hierbei blieb einer von ihnen am rechten Arm der Fußgängerin mit der vollen Tasche hängen, woraufhin die Frau ins Straucheln geriet, sich aber noch abfangen konnte. Der junge Fahrradfahrer kam hingegen zu Fall und verletzte sich dabei offensichtlich leicht. Auch sein weiß/rot gemustertes Mountainbike war sichtbar am Lenker beschädigt. Nach einem kurzen Wortwechsel, bei dem auch noch weitere unbekannte Fahrradfahrer angehalten hatten und die Kinder aufforderten, sich bei der Frau zu entschuldigen, gingen die Beteiligten auseinander, ohne ihre Personalien auszutauschen. Wegen später eintretender Schmerzen im Rücken und am Unterarm ging die Kasselerin am Montagabend zu einem Arzt und meldete den Unfall bei der Polizei. Der Fahrradfahrer, der die Fußgängerin angefahren hatte, war nach ihren Angaben etwa 10 bis 12 Jahre alt, zierlich, 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte kurze mittelblonde Haare. Er trug eine kurze helle Hose und ein helles Shirt.

Die unbekannten Zeugen, die nach dem Unfall angehalten haben, sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

