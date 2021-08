Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Range Rover Velar in Habichtswald-Dörnberg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Den Diebstahl seines Range Rover Velar im Wert von 80.000 Euro musste am heutigen Dienstagmorgen ein Autobesitzer in Habichtswald-Dörnberg feststellen. Im Laufe der Nacht hatten Unbekannte den in der Straße "Kuhnen", Ecke "Eisfeld", abgestellten Wagen gestohlen. Trotz der am heutigen Morgen sofort durch die Polizei eingeleiteten europaweiten Fahndung nach dem Pkw haben sich bislang keine Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Jaguar Land Rover ergeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Die Tatzeit des Autodiebstahls lässt sich bisher auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr, und heute Morgen, 7 Uhr, eingrenzen. Der gestohlene Range Rover Velar ist Baujahr 2019 und mit den Kennzeichen KS-JP 2019 zugelassen. Im Kühlergrill des Fahrzeugs ist ein auffälliges Batman-Logo verbaut. Nach ersten Erkenntnissen waren in der Nacht gegen 3 Uhr Stimmen im Bereich des Tatorts gehört worden, die sich in einer unbekannten Sprache unterhalten hatten. Ob es sich hierbei um die Autodiebe handelte und wie die Täter genau vorgingen, ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

