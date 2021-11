Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 43 höhe Bochum-Riemke

Bochum (ots)

Um 17:13 Uhr ereignete sich auf der A43 in Fahrtrichtung Münster höhe Bochum Riemke ein Verkehrsunfall zwischen vier Pkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die betroffenen Fahrzeuge auf der linken Fahrspur. Aufgrund der Gefahrensituation unterstütze die Feuerwehr die kurz zuvor eingetroffene Autobahnpolizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und leitete zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn ein. Parallel sichteten die Rettungsdienstkräfte die Unfallbeteiligten auf mögliche Verletzungen. Erfreulicherweise konnten alle Betroffenen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Von den insgesamt sieben an dem Verkehrsunfall beteiligten Personen wurden zwei Personen als "leicht verletzt" und eine als "mittelschwer verletzt" eingestuft. Diese wurden nach notfallmedizinischer Versorgung mit Rettungswagen und in Begleitung eines Notarzteinsatzfahrzeugs auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten weiterhin noch ausgelaufene Betriebsmittel und leuchteten die Einsatzstelle aus. Insgesamt befanden sich 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

