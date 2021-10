Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Fahrraddieb beobachtet

Kaiserslautern (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagmittag einen Mann dabei, wie er sich am Fackelrondell an einem schwarzen Fahrrad zu schaffen machte. Er sägte das Fahrradschloss auf und fuhr anschließend mit dem Fahrrad davon. Die Zeugen beschrieben den Mann als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, sehr schlank und schwarz gekleidet. Ein Eigentümer des schwarzen Fahrrads hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Zeugen, die das Fahrrad gesehen haben oder den Eigentümer kennen, können sich unter der Nummer 0631 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße melden. |elz

