Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Lagerhalle in Bochum Wattenscheid - Erstmeldung

Bochum (ots)

Seit 21.35 Uhr sind wir in Bochum Wattenscheid in Einsatz. In der Straße "Im Steinhof", direkt neben der A40 brennt eine Lagerhalle eines Baumaschinenhändlers. Verletzte gibt es glücklichersweise nicht.

Aktuell sind wir mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Durch einen massiven Löschangriff mit mehreren Strahlrohren wird aktuell versucht ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Lagerhalle zu verhindern. Auch zwei Drehleitern sind dafür im Einsatz. Bei der Erkundung der Einsatzstelle kommt zudem eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Aufgrund der Rauchentwicklung besteht aktuell eine Warnung vor Geruchsbelästigungen durch die Rauchentwicklungen für Teile von Wattenscheid, Gelsenkirchen und Essen. Bitte Türen und Fenster geschlossen halten.

Es wird weiter berichtet.

