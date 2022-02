Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-jährige Randaliererin landet in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Bei einem Einsatz wegen einer Randaliererin sind Polizeibeamtinnen am frühen Sonntagmorgen (6. Februar) von einer 22-Jährigen getreten und bespuckt worden; sie verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei war nachts, gegen 1.45 Uhr gerufen worden, weil eine alkoholisierte Frau auf einem Tankstellengelände an der Dieringhauser Straße herumschrie und gegen Schilder schlug. Als die Beamtinnen eintrafen, saß die 22-Jährige an einer Tanksäule. Einem erteilten Platzverweis kam sie nicht nach und fing stattdessen erneut an, auf Mülltonnen und Schilder einzutreten. Die Polizei nahm die 22-Jährige Marienheiderin daraufhin in Gewahrsam, wobei sie sich weigerte mitzugehen, sich wegdrehte und mit Tritten wehrte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und fertigte eine Strafanzeige.

