Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sicherheitsfenster hält Einbruchsversuch stand

Wiehl (ots)

Unbekannte versuchten, zwischen Donnerstag, 3. Februar (7.30 Uhr) und Sonntag, 6. Februar (14.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Feldstraße einzubrechen. Dank Sicherheitsfenster ohne Erfolg. Die Einbrecher setzten gleich mehrmals mit Werkzeug an dem auf der Rückseite des Hauses gelegenen Fenster an und versuchten es aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an dem Sicherheitsfenster und flüchteten unverrichteter Dinge. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Sie möchten Ihr Zuhause sicherer machen? Unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention beraten Sie gerne. Alle Beratungen sind übrigens kostenfrei, eine vorherige Terminabsprache aber unbedingt erforderlich. Kontakt: Telefonisch: 02261 8199-885 oder -883 E-Mail: kpo.obk@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell