Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Lagerraum

Gummersbach (ots)

Einbrecher haben sich gleich zwei Mal in einem Lagerraum in der Kaiserstraße bedient, nachdem sie zuvor das Vorhängeschloss an der als Lagerraum genutzten Garage durchtrennten hatten. Zwischen Donnerstag, 3. Februar (19 Uhr) und Freitag, 4. Februar (10.30 Uhr), stahlen die Unbekannten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke, einen Werkzeugkoffer sowie einen Akkuschrauber. Im Zeitraum zwischen Samstag, 5. Februar (22.30 Uhr) und Sonntag, 6 Februar (12.15 Uhr), entwendeten sie erneut eine Flasche Alkohol. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

