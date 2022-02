Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Diebstahl ertappt und zugeschlagen +++ Diebstahl aus Linienbus +++ Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle +++ Betrunken Unfall gebaut +++ Kontrollmaßnahmen der Polizei

Wiesbaden (ots)

1. Paket aus Hausflur entwendet - Bei Flucht zugeschlagen

Wiesbaden, Humboldtstraße

Donnerstag, 03.02.2022, 18:45 Uhr

(js) Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstagabend in der Wiesbadener Humboldtstraße. Gegen 18:45 Uhr bemerkte die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße eine ihr unbekannte männliche Person, die gerade ein Paket, welches vorher offensichtlich im Hauseingangsbereich abgelegt war, mit sich führte. Argwöhnisch geworden, bemerkte sie anhand des Adressaufklebers, dass das Paket für einen ihr gut bekannten Mitbewohner des Hauses bestimmt war. Hierauf sprach sie den Mann an und forderte die Herausgabe der Postsendung. Unvermittelt habe der Täter mehrfach auf die Bewohnerin eingeschlagen und flüchtete im Anschluss in Richtung Frankfurter Straße. Die 48-jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Dieb soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,85 m groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er trug eine blaue Basecap, hatte ungepflegte Zähne und einen auffallend schwankenden Gang. Personen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Kurze Abwesenheit ausgenutzt - Münzwechsler aus Linienbus gestohlen

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße Donnerstag, 03.02.2022, 17:27 Uhr bis 17:30 Uhr

(js) Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit eines Busfahrers an einer Bushaltestelle in der Steinern Straße in Mainz-Kastel, um den Geldwechsler aus dem Bus zu entwenden. Als der Linienbus der Mainzer Verkehrsbetriebe am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr an der Haltestelle "An den Krautgärten" in Kastel eine kurze Zeit hielt, begab sich der Fahrer in den hinteren Teil des Busses. Diesen kurzen Zeitraum nutzten die Täter, um den an der Fahrerkabine angebrachten Münzwechsler zu stehlen. Als der Fahrer zurückkam, bemerkte er den Diebstahl. Personen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, setzen sich bitte mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540 in Verbindung.

3. Versuchter Einbruch in Eisdiele

Wiesbaden, Taunusstraße

Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Personen in eine Eisdiele in der Wiesbadener Taunusstraße einzudringen. Durch die bislang nicht bekannten Täter wurde versucht, die Eingangstür der Eisdiele in der Taunusstraße aufzuhebeln, allerdings scheiterten die Einbrecher an der Standfestigkeit der Tür. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-0.

4. E-Bikes aus Keller gestohlen

Wiesbaden, Kapellenstraße

Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Gleich zwei E-Bikes wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße entwendet. Die bislang unbekannten Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Fahrradkeller eines Hauses, brachen dort die an den Fahrrädern angebrachten Schlösser auf und stahlen die E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 8.000 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-2440.

5. Verkehrskontrolle deckt mehrere Straftaten auf

Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße Freitag, 04.02.2022, 00:05 Uhr

(js) Kurz nach Mitternacht führten Beamte der Wiesbadener Polizei eine Verkehrskontrolle in der Kirschblütenstraße in Frauenstein durch. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Mannes aus Eltville, der mit seinem Pkw Suzuki unterwegs war, kamen gleich mehrere Straftaten zu Tage. Der Eltviller, der nicht nur alkoholisiert war und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, verfügte auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Bei dem Beifahrer, einem 39-jährigen Mann aus Aarbergen, wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher 36-jähriger Mann aus Taunusstein führte eine Luftdruckwaffe mit sich, für die er aber nicht die erforderliche Berechtigung hatte. Alle drei Fahrzeuginsassen müssen sich jetzt den eingeleiteten Strafverfahren stellen.

6. Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss - 14.000 Euro Schaden

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße Donnerstag, 03.02.2022, 19:35 Uhr

(js) Einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro verursachte ein 60-jähriger Mann aus Mainz-Kastel am Donnerstagabend. Gegen 19:45 Uhr befuhr der Kasteler mit seinem Pkw Hyundai die Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen am Fahrbahnrand geparkten BMW, welcher wiederum auf einen davor geparkten Dacia geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zunächst fest, dass der 60-jährige keine Schuhe trug und einen desorientierten Eindruck machte. Er gab an, dass er nur kurz bestelltes Essen holen wollte und aufgrund der kurzen Fahrtstrecke auf die Schuhe verzichtet habe. Weiterhin räumte er ein, Medikamente genommen zu haben. Für die nun fällige Blutprobe wurde der Mann auf das Polizeirevier verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Medikamente können wie andere berauschende Mittel die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Arzt.

7. Betrunkener fährt in den Schutzwall an der Salzbachtalbrücke, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 04.02.2022, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verunfallte ein betrunkener Mann an der Salzbachtalbrücke, sein Auto wurde von einem Schutzwall vor dem Absturz gerettet. Der 39-Jährige war mit einem Alfa Romeo auf der A66 zwischen dem Schiersteiner Kreuz und der Anschlussstelle Biebrich unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung schaffte der Mann es nicht der Straßenführung zu folgen und kam von der Fahrbahn ab. Er durchbrach die Baustellenabsicherung und fuhr dann in einen Sandhaufen, der als letzter Schutzwall aufgeschüttet worden war, um ein Abstürzen an der fehlenden Brücke zu verhindern. Der 39-Jährige saß bereits in einem zuvor bestellten Taxi und wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.400 EUR.

8. Nach medizinischem Notfall von der Fahrbahn abgekommen, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 03.02.2022, 18:07 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend verunfallte eine Frau auf der A66 nach einem medizinischen Notfall. Eine 64-Jährige befuhr die A66 mit einem Skoda zwischen Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz. Aufgrund eines plötzlichen, medizinischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie streifte ein Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stehen. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei ließ das Fahrzeug abschleppen.

9. Kontrollen gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.02.2022, 11:00 Uhr bis 18 Uhr

(wie) An der A3 bei Medenbach kontrollierte die Polizei am Donnerstag verstärkt durchreisende Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt Wohnungseinbruchdiebstahl. Hierbei wurden fast 50 Fahrzeuge auf die Tank- und Rastanlage gelotst und dort ausgiebig unter die Lupe genommen. Insgesamt fertigten die Beamten vier Strafanzeigen wegen Urkundenfälschungen, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich behandelt. Dazu ahndeten die Streifen zehn Ordnungswidrigkeiten und Verstöße gegen die Sozialvorschriften im gewerblichen Güterverkehr. Das Polizeipräsidium Westhessen kontrolliert derzeit verstärkt gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl, die Täter sollen wissen, dass sie immer und überall mit der Polizei rechnen müssen.

