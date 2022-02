Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker +++ Einbrecher scheitern +++ E-Roller entwendet +++ Unfallflucht im Westend +++ Fußgängerin bei Unfall verletzt

1. Angeblicher Wasserschaden - falsche Handwerker

Wiesbaden, Nerostraße

Dienstag, 01.02.2022, 16:40 Uhr

(js) Falsche Handwerker erbeuteten Schmuck, nachdem sie unter einem Vorwand in eine Wohnung gelangten. Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, erhielt ein angeblicher Handwerker Zutritt zu einer Wohnung in der Nerostraße, da es dort zu einem Wasserschaden gekommen sein sollte. Das daraus resultierende Gespräch mit der 86-jährigen Wohnungsinhaberin nutzte offensichtlich eine weitere Person, um in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen. Letztendlich bemerkte die Geschädigte im Anschluss, dass ihr mehrere Schmuckstücke im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet wurden. Beide Personen wurden als etwa 40 Jahre alt, 1,70 m bis 1,75 m groß, von normaler Statur und mit dunklen Haaren beschrieben. Eine der Personen trug eine Arbeitshose sowie eine Warnweste. Bei entsprechenden Beobachtungen wird gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einkaufsmarkt scheitert

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Am Weyer

Mittwoch, 02.02.2022, 00:50 Uhr

(js) Am frühen Mittwochmorgen wurde in Mainz-Kastel versucht in das Innere eines Einkaufsmarktes zu gelangen. An gleich mehreren Türen eines in der Straße Am Weyer gelegenen Einkaufsmarktes versuchten bislang unbekannte Täter gegen 00:50 Uhr in das Gebäude einzudringen. Den Einbrechern gelang es aber nicht, die Zugänge zu überwinden, weswegen sie von ihrem Vorhaben abließen und trotz sofort eingeleiteter Fahndung unerkannt entkommen konnten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 erbeten.

3. Elektroroller entwendet

Wiesbaden-Dotzheim, Häherweg

Dienstag, 01.02.2022, 18:00 Uhr - Mittwoch, 02.02.2022, 07:00 Uhr

(js) Ein auf dem Gehweg abgestellter Elektroroller wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kohlheck entwendet. Das Fahrzeug wurde von dem Geschädigten am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr im Häherweg geparkt. Über Nacht wurde der Roller des Herstellers NIU durch unbekannte Personen gestohlen. Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, meldet sich bitte beim 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540.

4. Unfallflucht im Westend - Zeugenaufruf

Wiesbaden, Gneisenaustraße / Blücherstraße Dienstag, 01.02.2022, 22:40 Uhr

(js) Am späten Dienstagabend kam es im Wiesbadener Westend zu einer Unfallflucht, bei der ein Verkehrszeichen sowie ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurden. Ein Zeuge teilte gegen 22:40 Uhr der Polizei mit, dass er soeben einen lauten Knall gehört habe und ein grauer Mercedes mit Hamburger Kennzeichen an einem beschädigten Verkehrsschild in der Gneisenaustraße Ecke Blücherstraße stehen würde. Die drei Fahrzeugnutzer seien am Fahrzeug, würden jetzt allerdings mit dem Pkw in Richtung Bismarckring flüchten. Der Mercedes weise einen erheblichen Frontschaden auf. Der Zeuge habe dann noch festgestellt, dass Fahrzeugteile an der Unfallstelle lagen. Kurze Zeit später sei ein schwarzer Kleinwagen dort aufgetaucht und habe diese eingesammelt. Die Insassen des Mercedes wurden als drei Männer im Alter von 20-30 Jahren beschrieben. Sie hätten dunkle Kleidung getragen und seien von normaler Statur gewesen. Bei den Nutzern des Kleinwagens soll es sich um zwei etwa 20-jährige männliche Personen gehandelt haben. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-2240 in Verbindung zu setzen.

5. Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Wiesbaden, Klarenthaler Straße / Kurt-Schumacher-Ring Mittwoch, 02.02.2022, 06:20 Uhr

(js) Ein Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen beim Abbiegen von der Klarenthaler Straße eine Fußgängerin übersehen, welche durch die anschließende Kollision leicht verletzt wurde. Gegen 06:20 Uhr bog ein 47-jähriger Wiesbadener mit seinem VW von der Klarenthaler Straße nach links in den Kurt-Schumacher-Ring ab und übersah hierbei eine 58-jährige Wiesbadenerin, die gerade die dortige Fußgängerampel überquerte. Glücklicherweise wurde die Dame hierbei nur leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werde.

