POL-WI: Falsche Polizeibeamte rufen an +++ Roller entwendet +++ Gefälschte Impfpässe vorgelegt +++ Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Unfall durch herrenlosen Hund

1. Falsche Polizeibeamte rufen an

Wiesbaden

Montag, 31.01.2022, 10:30 Uhr und 16:50 Uhr

(js) Zu erneuten Anrufen falscher Polizeibeamter kam es am Montag in Wiesbaden. Gegen 10:30 Uhr erhielt eine Geschädigte aus Biebrich einen Anruf eines angeblichen Polizisten, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall in Frankfurt verursacht hätte und jetzt mit Hilfe eines Anwaltes die Strafe gemildert werden könne. Hierzu sei aber eine Vorauszahlung von 10.000 Euro notwendig. Eine Geschädigte aus dem Klarenthal wurde gegen 16:50 Uhr kontaktiert. Auch hier gab man sich als Polizist aus und berichtete, dass die Tochter einen Unfall in Wiesbaden verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro fällig wäre. Die Dame konnte sich jedoch bei ihrer Verwandtschaft rückversichern, dass es zu keinem Unfall kam und teilt dem falschen Amtsträger mit, dass sie die richtige Polizei informiert habe.

Die Betrüger geben sich immer wieder als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder sonstige Amtsträger aus, um aus einem angeblichen Unglücksfall Bargeld oder andere Wertgegenstände der Geschädigten zu erbeuten. Die Polizei wird niemals bei Ihnen anrufen und solche Forderungen stellen. Auch wird die Polizei sich nicht nach Ihren Vermögenswerten erkundigen. In den vorliegenden Fällen haben die Geschädigten richtig reagiert, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam. Sollten Sie derartige Anrufe erhalten, wählen Sie den Polizeinotruf 110 oder wenden Sie sich direkt an die für Sie zuständige Polizeidienststelle.

2. Sachbeschädigung an Zaun des Wasserwerkes

Wiesbaden-Schierstein

Zwischen Montag, 10.01.2022 und Mittwoch, 12.01.2022

(js) Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es zwischen dem 10.01.2022 und dem 12.01.2022 am Wasserwerk Schierstein zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Zaun. Durch einen bislang nicht bekannten Täter wurden mehrere kleine Teilbereiche des Zauns entfernt, mutmaßlich, um durch das jetzt entstandene freie Sichtfeld besser fotografieren zu können. Am Zaun entstand ein Sachschaden von über 800 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wendet sich bitte an das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2540.

3. Roller gestohlen

Wiesbaden, Waldstraße

Zwischen Montag 10.01.2022 und Samstag, 29.01.2022

(js) Zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades kam es im Zeitraum zwischen dem 10.01.2022 und dem 29.01.2022. Die Geschädigte hatte ihren Roller auf der Waldstraße in Höhe der Nummer 146 am Fahrbahnrand abgestellt. Das Fahrzeug war mit einem Kettenschloss gesichert. Das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen wurde bereits zuvor entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Roller des Herstellers MBK. Der Zeitwert des Kleinkraftrades wird auf etwa 250 Euro beziffert. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis bitte unter der Telefonnummer 0611/345-2540.

4. Gefälschte Impfpässe vorgelegt

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee

Freitag, 28.01.2022 und Samstag, 29.01.2022

(js) In gleich zwei Fällen versuchten Personen durch das Vorlegen gefälschter Impfpässe in einer Apotheke in der Äppelallee an die elektronischen Impfzertifikate zu gelangen. Am Freitag, dem 28.01.2022 sowie am Samstag, dem 29.01.2022 legten zwei Wiesbadener jeweils Impfnachweise vor, welche sich als Fälschungen herausstellten. Beide erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

5. Sechs Fahrzeuge zerkratzt

Wiesbaden, Mozartstraße / Gustav-Mahler-Straße Montag, 31.01.2022, 21:00 Uhr - Dienstag, 01.02.2022, 08:00 Uhr

(js) In bislang sechs bekanntgewordenen Fällen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag in Wiesbaden Fahrzeuge zerkratzt. Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Gustav-Mahler-Straße und der Mozartstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mindestens sechs geparkte Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt. Drei der Fahrzeuge standen in der Gustav-Mahler-Straße, drei weitere in der angrenzenden Mozartstraße. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in der Nacht etwas Auffälliges mitbekommen haben, melden sich bitte beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140.

6. Verkehrsunfall durch herrenlosen Hund - Helfer im Krankenhaus

Wiesbaden, Wilhelmstraße

Sonntag, 30.01.2022, 18:00 Uhr

(js) Bereits am Sonntagabend kam es auf der Wilhelmstraße zwischen einem Pkw und einem Fußgänger zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fußgänger verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Gegen 18:00 Uhr versuchten mehrere Personen einen augenscheinlich herrenlosen Hund einzufangen, welcher im Bereich Wilhelmstraße umherlief. Als der Hund über die Wilhelmstraße lief, folgte ihm ein 48-jähriger Wiesbadener, um den Hund vor dem Straßenverkehr zu schützen. Hierbei achtete der Helfer allerdings selbst nicht auf den Verkehr und wurde beim Überqueren einer für ihn rot zeigenden Ampel von einem die Wilhelmstraße befahrenden Pkw einer 27-jährigen aus Bad Schwalbach erfasst. Die Fahrerin des Peugeot erkannte noch den Hund, bremste ihr Fahrzeug ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Der 48-jährige wurde zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Hund konnte im Nachgang durch eine Polizeistreife unversehrt aufgefunden und ins Tierheim Wiesbaden verbracht werden.

