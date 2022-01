Polizei Münster

POL-MS: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Warnung vor mieser Masche

Münster (ots)

Betrüger haben in den vergangenen Tagen mehrfach in Münster versucht mit dem sogenannten "Wasserwerker-Trick" in Wohnungen älterer Menschen zu gelangen. In einem Fall entwendeten die Täter mit der miesen Masche einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin.

Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus und täuschen vor, den Wasserfluss sowie den Zählerstand überprüfen zu wollen. Wenn sie unter diesem Vorwand eingelassen werden, schicken sie die Bewohner ins Badezimmer. Dort sollen dann Wasserhähne aufgedreht und am Anschlag festgehalten werden. Währenddessen bewegen sich die Täter unbeobachtet durch die Wohnung und durchsuchen Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Anschließend verlassen sie die Wohnung wieder.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Dies gilt auch für vermeintliche Polizeibeamte oder andere Amtspersonen, Wasserwerker oder andere Handwerker, genauso wie für plötzlich an der Haustür auftauchendes angebliches medizinisches Fachpersonal. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde, Institution oder Firma über die Richtigkeit des Besuchs und wählen Sie im Verdachtsfall die "110".

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell