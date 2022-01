Polizei Münster

POL-MS: Polizei und Zoll entdecken 71 Stangen unversteuerte Zigaretten auf der A 1

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Am vergangenen Mittwochvormittag (12.01, 11:00 Uhr) hat die Polizei auf der Autobahn 1 an der Ausfahrt Greven einen zu schnell fahrenden Pkw angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges kamen dann 71 Stangen unversteuerte Zigaretten zum Vorschein.

Die Beamten beobachteten an der Ausfahrt Greven den viel zu schnellen Pkw und hielten diesen an. Bei der Überprüfung des 22-jährigen Fahrers entdeckten sie ein großes schwarzes Paket im Kofferraum. In diesem lagen 71 Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderole. Die hinzugerufenen Zollbeamten stellten die Zigaretten sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfasser: Yusuf Yalim

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell