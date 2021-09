Polizei Düsseldorf

POL-D: Handtaschenraub in Carlstadt: Unbekannter stößt junge Frau zu Boden - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. September 2021, 03:30 Uhr

Freitagnacht wurde eine 27 Jahre alte Frau im Stadtteil Carlstadt Opfer eines Raubes. Ein unbekannter Täter hatte die Frau zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen sprach der unbekannte Täter die ortsunkundige Frau wohl Am Schwanenmarkt an und stieß sie dann unvermittelt zu Boden. Dabei entriss er ihr die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet mit einer Beschreibung nach dem Räuber:

Er ist etwa 1,65 Meter groß, circa 35 Jahre alt, hat dunkle Haare (Halbglatze), sprach vermutlich italienisch und war mit einer dunklen Sweatshirtjacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0211-8700 beim Raubkommissariat KK 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell