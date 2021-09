Polizei Düsseldorf

POL-D: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf Oberbilk - Polizeieinsatz in Hotel - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Wie bereits mit unseren Pressemeldungen vom 17. und 18. September berichtet, führte der Fund einer Schusswaffe in einem Hotel im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk zu einer Festnahme und einem größeren Polizeieinsatz unter anderem mit Unterstützung von Spezialkräften. Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5023583 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5023761 Gegen den Tatverdächtigen, einen 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen, wurde noch am vergangenen Wochenende Haftbefehl erlassen. Bei der in dem Zimmer sichergestellten Schusswaffe handelt es sich um eine PTB oder auch Gas-/Schreckschusswaffe. Zudem wurden in dem Hotelzimmer des 40-Jährigen größere Mengen scharfe Munition sichergestellt. Ferner entdeckten die Einsatzkräfte in dem Zimmer Schriftstücke, anhand derer eine Gefährdung konkreter Personen nicht ausgeschlossen werden konnte. Mit diesen Personen nahm die Polizeiführung noch in der Nacht auf Samstag Kontakt auf. In der Nacht ergaben sich zunächst Hinweise auf mögliche Mittäter vor Ort. Diese haben sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen nicht bestätigt. Momentan ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

