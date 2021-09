Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin: Vier zusätzliche Kameras für mehr Sicherheit in der Altstadt - Ausweitung der Videobeobachtung

Dienstag, 28. September 2021, 14 Uhr

Treffpunkt: Düsseldorf-Altstadt, Grabbeplatz

Vier zusätzliche Kameras für mehr Sicherheit in der Altstadt - Ausweitung der Videobeobachtung - Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt neue Kamerastandorte vor

Erneut hat die Düsseldorfer Polizei ihr Konzept für die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt um einen wichtigen Baustein erweitert. Insgesamt vier neue Kameras an den Standorten Grabbeplatz und Marktplatz / Bolkerstraße sowie an der Mertensgasse sind nun, zu den bereits zehn bestehenden, erfolgreich installiert worden.

"Ich bin sehr zufrieden, dass den Beamtinnen und Beamten zukünftig vier zusätzliche Kameras zur Verfügung stehen werden, um einen weiteren Teil der Altstadt im Auge zu behalten. Unsere langjährigen Erfahrungen haben gezeigt, dass dies sicherlich ein wichtiger Bestandteil des Konzepts zur Bekämpfung von Kriminalität an Brennpunkten ist", so Polizeipräsident Norbert Wesseler.

Zusammen mit dem Leiter der Polizeiinspektion Mitte, Polizeidirektor Thorsten Fleiß, möchte Ihnen Polizeipräsident Wesseler die neuen Standorte zeigen und im weiteren Verlauf Informationen zur Videoerweiterung geben.

Nach dem Gespräch haben Sie die Möglichkeit, die Technik der Videobeobachtung in der Polizeiwache Stadtmitte zu besichtigen und gegebenenfalls Fotos oder Videoaufnahmen zu machen.

Zu diesem Termin laden wir Sie herzlich ein.

Aufgrund der aktuellen Pandemie, bitten wir Sie, sich vorher per E-Mail oder Telefon zu akkreditieren und die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten.

