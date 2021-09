Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Was genau hinter mutwillig herbeigeführten Beschädigungen in einer öffentlichen Gartenanlage in der Lichtentaler Allee steckt, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Unbekannte verwüsteten am Mittwoch einen Holzpavillon, indem sie dort einige Holzelemente herausbrachen und diesen mit Glasscherben und Flüssigkeiten verunreinigten. Der so entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07221 32172 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell