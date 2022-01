Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Autobahnpolizei +++Massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr nach Unfall+++Volltrunkener Fahrer aus dem Verkehr gezogen+++

Wiesbaden (ots)

1. Massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr nach Unfall, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 31.01.2022, 06:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen sorgte ein Verkehrsunfall auf der A3 bei Wiesbaden für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein 35-Jähriger war mit seinem Mercedes zwischen Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz ins Schleudern geraten. Er prallte gegen einen Sattelzug auf der rechten Fahrspur und danach noch gegen die Außenschutzplanke. Bei der Kollision wurde der Sattelauflieger derart beschädigt, dass die Ladung in Form von Glasscheiben über die Fahrbahn verteilt wurde. Die dann entstehenden Glassplitter beschädigten mindestens drei weitere Fahrzeuge. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu 23 Kilometern Länge. Die Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn aufwendig mit einer Reinigungsmaschine säubern, damit der Verkehr wieder rollen konnte. Die Sperrung konnte gegen 10:00 Uhr aufgehoben werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000EUR geschätzt.

Im Stau befand sich eine schwangere Frau, bei der die Wehen einsetzten. Beamte der Autobahnpolizei holten sie aus dem Verkehrsstau und übergaben sie an die Besatzung eines Rettungswagens.

2. Volltrunkener Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 30.01.2022, 16:10 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag beendete die Autobahnpolizei die Fahrt eines stark betrunkenen Transporterfahrers auf der A 3. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei einen weißen VW-Bus bei Medenbach, der in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug ausfindig machen und schließlich anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 40-Jähriger aus der Ukraine, der offensichtlich deutlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,7 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und zur Dienststelle mitgenommen. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein des 40-Jährigen wurde sichergestellt. Er musste eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Autoschlüssel wurden später an einen nüchternen Ersatzfahrer übergeben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell