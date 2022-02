Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher gestört +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Kurze Abwesenheit ausgenutzt +++ Zu tief ins Glas geschaut

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Täter bei Tatausführung gestört

Wiesbaden, Talheim

Mittwoch, 02.02.2022, gegen 13:15 Uhr

(js) Am Mittwochmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden, in der Straße Talheim ein. Gegen 13:15 Uhr wurden unbekannte Täter bei einem Einbruch gestört. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, wurden von ihnen mehrere Räume durchsucht. Währenddessen kam ein Bewohner des Anwesens nach Hause, was den Einbrechern wohl nicht entgangen ist und sie zur Flucht veranlasste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße / Wiesbaden, Brunhildenstraße Mittwoch, 02.02.2022 bis Donnerstag, 03.02.2022

(js) Zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Wiesbadener Stadtgebiet. Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand in Kostheim, als unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hochheimer Straße gleich drei Fahrzeuge beschädigten. An einem dort geparkten Pkw Mini wurde die Heckscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen. Weiterhin wurden dort ein Pkw Dacia sowie ein Opel Vivaro zum Teil erheblich beschädigt.

Vermutlich ebenfalls im Verlaufe der letzten Nacht wurde bei einem, in der Brunhildenstraße abgestellten, Ford eine Scheibe auf der Beifahrerseite zerstört. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Baustelle

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Park

Donnerstag, 03.02.2022, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(js) Die kurze Abwesenheit der Mitarbeiter einer Baufirma nutzten Diebe, um Werkzeug und Baumaterialien zu stehlen. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Baumaterialien und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 600 Euro von einer Baustelle im Abraham-Lincoln-Park. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Beschäftigten, um die Gegenstände zu klauen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-2340.

4. Stark betrunken Auto gefahren

Wiesbaden, Schiersteiner Straße

Donnerstag, 03.02.2022, 01:50 Uhr

(js) Viel zu tief ins Glas geschaut hat ein 48-jähriger Wiesbadener am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 01:50 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Smart in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Wiesbadener getrunken hat und einen Alkoholwert von über 1,8 Promille aufwies. Der 48-jährige musste entsprechend eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines über sich ergehen lassen. Anschließend wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

5. Verkehrskontrolle an der B 455

Wiesbaden, B 455

Donnerstag, 03.02.2022, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(js) Am heutigen Donnerstag wurde durch Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Wiesbadener Polizei, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, eine Verkehrskontrolle an der B 455 durchgeführt. Bei den 35 kontrollierten Fahrzeugen mussten durch die Beamten 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Insbesondere wegen unzureichender Ladungssicherung fielen mehrere Verkehrsteilnehmer auf. Zwei Verkehrsteilnehmer erwarten Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, einen weiteren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

