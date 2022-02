Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schlägerei - Zwei Personen verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einer wechselseitigen Schlägerei auf dem Marktplatz in Wipperfürth sind am späten Samstagabend (5. Februar) mehrere Personen verletzt worden. Die beiden Gruppen, jeweils bestehend aus drei Männern, gerieten um 23:30 Uhr zunächst verbal aneinander, bevor dann die Fäuste flogen. Zumindest zwei Personen erlitten dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

