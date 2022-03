Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall auf der Buschmühlenstraße

Hagen (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, kam es kurz vor 18 Uhr auf der Buschmühlenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen war der Kradfahrer vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Buschmühlenstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. In Höhe der Federnwerke Grüber wollte ein entgegenkommender 39-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Fiat nach links in das dortige Sackgassenstück abbiegen, brach den Abbiegevorgang jedoch sofort ab, als er den herannahenden Motorradfahrer erkannte. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw rückwärts über den Bordstein in den dortigen Grünstreifen geschleudert. Das Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer wurde einige Meter weiter auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb er noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber, der an der Unfallstelle landete, kam nicht mehr zum Einsatz. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02331-9862066 zu melden.

M.S.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell