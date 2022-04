Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum (25.04.2022)

Eigeltingen (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 zwischen Liptingen und Windegg am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 59-jährige VW-Fahrerin war auf der B 14 zwischen Liptingen und Windegg unterwegs. Auf Höhe der Krätlermühlhöfe kam die Frau mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte das Auto, bevor es an einer weiteren Baumreihe zum Stehen kam. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

