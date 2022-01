Polizei Düren

POL-DN: Unter Drogen und alkoholisiert auf dem E-Scooter erwischt

Jülich (ots)

In Jülich ging am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ein 24-Jähriger aus Jülich der Polizei ins Netz, als er mit seinem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen durch die Jülicher Innenstadt fuhr.

Den Beamten der Polizei in Jülich fiel der Rollerfahrer im Bereich " Am Aachener Tor" auf, da an seinem Elektrokleinstfahrzeug nicht das erforderliche Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem bei dem Jülicher Alkoholgeruch, sowie deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Nach erfolgten positiven Vortesten wurde beim 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten bei ihm auch noch Drogen aufgefunden werden. Gegen den Jülicher wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell