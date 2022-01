Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in einen Kindergarten

Aldenhoven (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in einen Kindergarten an der Albert- Schweitzer-Straße ein.

Auf noch unbekannte Weise gelangten der oder die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr, bis Montag, 24.0.12022, 06:30 Uhr, in das Verwaltungsbüro des Kindergartens, der als Containeranlage errichtet wurde. In dem Büroraum durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sowie Mobiltelefone.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell