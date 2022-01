Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Café am Marktplatz

Jülich (ots)

Bei einem Einbruch in ein Café am Marktplatz erbeuteten Unbekannte Bargeld.

In der Zeit von Sonntag, 23.01.2022, 23:00 Uhr, und Montag, 24.01.2022, 10:30 Uhr,verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Café am Marktplatz. Der oder die Täter hebelten zunächst auf der Rückseite des Gebäudes ein Fliegengitter aus der Wandverankerung und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Durch das entstandene Loch konnte der Fenstergriff betätigt werden und die Unbekannten gelangten durch das Fenster in den Schrankraum. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines mittleren, dreistelligen Betrages.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell