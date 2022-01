Polizei Düren

POL-DN: Steinwurf von Brücke auf die B56? Zeugen gesucht

Düren (ots)

Ein 48-Jähriger erstattete Anzeige, da er vermutet, dass Unbekannte von der Brücke Sievernicher Straße, die über die B56 führt, einen Stein auf sein Auto geworfen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann aus Vettweiß war am Donnerstag (20.01.2022) gegen 17:50 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Stockheim kommend auf der B56 in Fahrtrichtung Binsfeld unterwegs. Auf Höhe der Brückenunterführung der Sievernicher Straße bemerkte er einen lauten Knall. Bei der Nachschau stellte sich heraus, dass sich etwa mittig auf der Windschutzscheibe ein Einschlag befand. Da der 48-Jährige einen Steinwurf von der Brücke vermutet, erstattete er Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese an den Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5211 weiterzugeben. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leistelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

