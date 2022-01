Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Schophoven

Inden (ots)

In einem Wohngebiet in Schophoven gingen Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fünf Pkw an, aus denen sie Dinge entwendeten.

Schützenstraße, Bauweg, Tannenweg und Steinstraße - hier waren die fünf Pkw der Geschädigten in der Nacht vom 20.01.2022 auf den 21.01.2022 abgestellt. In allen Fällen wurden die Autos auf bislang unbekannte Weise geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Zigaretten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lagern Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen und schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell