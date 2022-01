Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L228

Jülich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Alleinunfall bei dem sich Fahrer und Beifahrer verletzten.

Der 29 Jahre alte Mann und sein 21 Jahre alter Beifahrer, beide aus Düren, waren in der Nacht zu Freitag, gegen 00:50 Uhr, mit einem Pkw auf der L228, aus Fahrtrichtung Rurdorf kommend, in Richtung Merzenhausen unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet der Pkw aufgrund von Fahrbahnglätte in einer Kurve ins Rutschen. Der 29- Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er sich einmal überschlagen hatte, kam der Pkw in einem Feld, in Höhe des Ortseingangs Jülich-Barmen, zum Stillstand. Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall schwer, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

