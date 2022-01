Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Aufbrecher in Birgel unterwegs

Düren (ots)

Drei Geschädigte von Pkw-Aufbrüchen aus dem Dürener Ortsteil Birgel wandten sich am gestrigen Morgen an die Polizei und erstatteten Anzeigen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden an zwei Fahrzeugen in der Straße Schieferbenden jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Innere durchwühlt. Entwendet wurden unter anderem Bargeld, Zigaretten und ein Rucksack. Ein weiterer, vermutlich unverschlossener PKW wurde im gleichen Tatzeitraum in der Bachstraße geöffnet und es wurden unter anderem Hygieneartikel entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Birgel gemacht haben, werden geben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden

